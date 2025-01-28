"Сбросить ржавчину": экс-чемпион мира сделал смелый прогноз на возможное возвращение Кличко

Уже очень долгое время появляются слухи о вероятном возвращении в ринг Владимира Кличко. Легенда бокса из Украины хочет побить "вечный" рекорд Джорджа Формана.

Джордж Форман в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира. Теперь Кличко-младший хочет превзойти этот рекорд американского экс-боксера.

К теме Кличко-младший впервые прокомментировал возможное возвращение в ринг

Каннингем делает ставку на Кличко-младшего

Бывший чемпион мира по версии IBF (2007-2011) Стив Каннингем прокомментировал возможный камбэк Владимира Кличко в ринг ради достижения Формана, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Обидчик Тайсона Фьюри рассказал, какой лучше путь выбрать украинцу, чтобы провести титульный бой. Каннингем даже назвал среди потенциальных соперников Даниэля Дюбуа, который пока еще владеет поясом чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.

Каннингем предположил, кто бы победил в бою Кличко-младшего против Даниэля Дюбуа. Стив сделал смелый прогноз.

Это будет очень хороший бой для Владимира. Нужен один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а потом можно встретиться с Дюбуа. Знаете, я думаю, что это будет очень хороший бой. Дюбуа не самый мастеровитый боец, но сильный и имеет приличный уровень мастерства. Я не говорю, что Владимир обязательно победит, но Кличко в моих глазах является фаворитом,

– заявил Каннингем.

Напомним, что 22 февраля Дюбуа будет проводить защиту пояса IBF в бою против Джозефа Паркера. Только в случае победы Даниэль будет претендовать на поединок против Александра Усика.

Сам "Динамит" еще раньше намекал на возможный бой против Кличко-младшего. Также о встрече с Владимиром заявлял Тайсон Фьюри, но в начале нового 2025-го года закончил карьеру.