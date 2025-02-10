Кличко-младший шокировал публику признанием относительно своей карьеры

Владимир Кличко безусловно легендарный боксер. "Доктор Стальной Молот" золотыми буквами вписал свою фамилию в историю этого вида спорта.

За свою карьеру Кличко-младший провел немало зрелищных и ярких поединков. Легенда бокса также получил большое количество чемпионских поясов.

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Что сказал Кличко

Владимир Кличко высказался относительно своей карьеры. В частности, "Доктор Стальной Молот" рассказал, почему он решил начать заниматься боксом, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Также Кличко-младший поделился мыслями о чем он думал в начале занятий спортом. Владимир признался для чего ему нужен был бокс.

Я раньше уже говорил об этом. Я всегда использовал спорт, в частности бокс, как инструмент. Я не хотел быть боксером, но я хотел путешествовать. В советское время, когда мне было 14, ты не мог выезжать за пределы страны, если ты не политик или спортсмен. Для политика я был слишком молод, а для спортсмена – это идеальное время,

– признался Кличко-младший.

Отметим, что Владимир Кличко за свою карьеру провел 69 поединков, одержав 64 победы, из которых 54 нокаутом. Также "Доктор Стальной Молот" проиграл пять боев. Он владел титулами чемпиона мира WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, что в последнее время появляется немало слухов о возвращении Кличко-младшего в профессиональный ринг. Легенда бокса планирует побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.