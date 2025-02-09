Среди вероятных оппонентов Кличко-младшего фигурирует имя Александра Усика. Легенда бокса категорически высказался относительно возможного боя с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Кличко отрицает бой с Усиком

Владимир Кличко прокомментировал возможность драться с Александром Усиком за чемпионский титул. "Доктор Стальной Молот" вспомнил подобную ситуацию с Виталием Кличко.

По словам Кличко-младшего, у него с братом был шанс стать абсолютным чемпионом мира, но для этого они должны были драться друг с другом, на что так и не решились.

Владимир объяснил, почему бой с Виталием не звание абсолюта не состоялся. Братья Кличко не хотели расстраивать свою маму, поэтому очное противостояние было невозможным.

Бой с Усиком? Вы вообще себе можете представить сейчас, чтобы украинцы дрались друг с другом? Да он не мой брат, мы не одной крови, но он мой соотечественник, и наша страна находится в состоянии войны,

– сказал Кличко-младший.

Отметим, что Владимир Кличко планирует вернуться в ринг для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. "Доктор Стальной Молот" намерен стать самым возрастным чемпионом мира.

Ранее Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался относительно возможного боя с Владимиром Кличко. Функционер категорически ответил на вопрос о вероятности поединка двух легендарных украинских боксер.