Серед ймовірних опонентів Кличка-молодшого фігурує ім'я Олександра Усика. Легенда боксу категорично висловився щодо можливого бою з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Кличко заперечив бій з Усиком

Володимир Кличко прокоментував можливість битись з Олександром Усиком за чемпіонський титул. "Доктор Сталевий Молот" пригадав подібну ситуацію з Віталієм Кличком.

Зі слів Кличка-молодшого, у нього з братом був шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але для цього вони мали битись один з одним, на що так і не наважились.

Володимир пояснив, чому бій з Віталієм не звання абсолюту не відбувся. Брати Клички не хотіли засмучувати свою маму, тому очне протистояння було неможливим.

Бій з Усиком? Ви взагалі собі можете уявити зараз, щоб українці билися один з одним? Так він не мій брат, ми не однієї крові, але він мій співвітчизник, і наша країна перебуває у стані війни,

– сказав Кличко-молодший.

Зазначимо, що Володимир Кличко планує повернутись у ринг задля того, щоб побити рекорд Джорджа Формана. "Доктор Сталевий Молот" має наміри стати найстаршим чемпіоном світу.

Раніше Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, висловився щодо можливого бою з Володимиром Кличком. Функціонер категорично відповів на питання про ймовірність поєдинку двох легендарних українських боксер.