Бывший американский боксер получил чемпионский титул в возрасте 45 лет. Владимиру Кличко же 25 марта прошлого 2024-го года исполнилось 48 лет.

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Кличко держит себя в форме

Сам экс-боксер подогрел интригу на фоне информации о его возможном возвращении на профи-ринг. Кличко-младший провел спарринг с 25-летним украинским супертяжеловесом Дмитрием Ловчинским. Совместное фото выложил у себя в инстаграме чемпион Украины из Броваров, пишет 24 Канал.



Владимир Кличко с Дмитрием Ловчинским / Скриншот из инстаграма боксера

Кроме этого 6 января 2025-го года Владимир Кличко посетил тренировку бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктора Постола. Последний похвастался фотографией с легендой бокса на своей странице в инстаграме.



Виктор Постол и Владимир Кличко / Фото из инстаграма боксера

Как видим, Владимир Кличко в свои 48 лет находится в отличной форме.

Напомним, что в СМИ была информация, что Тайсон Фьюри может дать реванш Владимиру Кличко, который проиграл "Цыганскому королю" 28 ноября 2015-го года. В том бою украинец проиграл британцу по единогласному решению судей и потерял все свои титулы – дважды 115-112 и 116-111.

Однако одиозный британский боксер хочет солидно заработать за возможный бой-реванш против Кличко-младшего. Вряд ли этот бой сильно интересует украинца, ведь Тайсон после двух поражений от Александра Усика в 2024-м не владеет ни одним чемпионским поясом.

Также о бое с Кличко заговорил уже даже чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.