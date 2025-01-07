Подогревает интригу: Кличко провел спарринг с участником Олимпийских игр
Все больше слухов появляется вокруг вероятного возвращения Владимира Кличко на ринг. Легенда бокса стремится стать самым возрастным чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
Бывший американский боксер получил чемпионский титул в возрасте 45 лет. Владимиру Кличко же 25 марта прошлого 2024-го года исполнилось 48 лет.
Читайте также Тотальное уныние: известный промоутер оценил возможное возвращение Кличко в ринг
Кличко держит себя в форме
Сам экс-боксер подогрел интригу на фоне информации о его возможном возвращении на профи-ринг. Кличко-младший провел спарринг с 25-летним украинским супертяжеловесом Дмитрием Ловчинским. Совместное фото выложил у себя в инстаграме чемпион Украины из Броваров, пишет 24 Канал.
Владимир Кличко с Дмитрием Ловчинским / Скриншот из инстаграма боксера
Кроме этого 6 января 2025-го года Владимир Кличко посетил тренировку бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктора Постола. Последний похвастался фотографией с легендой бокса на своей странице в инстаграме.
Виктор Постол и Владимир Кличко / Фото из инстаграма боксера
Как видим, Владимир Кличко в свои 48 лет находится в отличной форме.
Напомним, что в СМИ была информация, что Тайсон Фьюри может дать реванш Владимиру Кличко, который проиграл "Цыганскому королю" 28 ноября 2015-го года. В том бою украинец проиграл британцу по единогласному решению судей и потерял все свои титулы – дважды 115-112 и 116-111.
Однако одиозный британский боксер хочет солидно заработать за возможный бой-реванш против Кличко-младшего. Вряд ли этот бой сильно интересует украинца, ведь Тайсон после двух поражений от Александра Усика в 2024-м не владеет ни одним чемпионским поясом.
Также о бое с Кличко заговорил уже даже чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа.