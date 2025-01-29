Известный журналист оценил шансы возвращения Кличко и нашел соперника легенде бокса

Известный боксерский журналист Майк Коппинджер прокомментировал возможное возвращение Владимира Кличко в ринг. Один из самых популярных представителей СМИ уверен, что украинская легенда бокса сделает камбэк ради "вечного" рекорда Джорджа Формана.

В возрасте 45 лет Джордж Форман стал самым старым чемпионом мира. Теперь этот рекорд стремится побить Кличко-младший.

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Коппинджер прокомментировал вероятный камбэк Кличко

По мнению Майка Коппинджера, Владимир Кличко может получить титульный бой уже в этом году. Популярный журналист даже успел подобрать потенциального соперника для украинца, с которым может провести титульный поединок.

Коппинджер предложил Кличко-младшему бой против триумфатора поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится уже 22 февраля в Эр-Рияде. На кону этой встречи будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым владеет Дюбуа.

Следует отметить, что ранее Даниэль упоминал возможную битву с Владимиром Кличко. "Динамит" не отрицал своего потенциального боя против легенды из Украины. Также ранее в своих интервью Тайсон Фьюри уверял, что готов за большие деньги дать реванш Кличко-младшему. Но в начале 2025-го года британец закончил карьеру.

Напомним, что на победителя боя Дюбуа – Паркер ждет Александр Усик. Непобедимый украинец получил вызов от Даниэля еще после своего победного реванша с "Цыганским королем" 21 декабря 2024-го года.

Справка. Усик уже выходил в один ринг против Дюбуа. Было это в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав. Тогда в 9-м раунде Александр оформил досрочную победу над "Динамитом".

Также на триумфатора поединка Дюбуа – Паркер ждут еще два других боксера – Джо Джойс и Энтони Джошуа.