Бывший менеджер Кличка назвал единственного соперника для исторического возвращения украинца на ринг

В последнее время все активнее обсуждается возможное возвращение Владимира Кличко на профессиональный ринг. Интерес подогревают как сам легендарный боксер, так и украинский промоутер Александр Красюк, который недавно опубликовал их совместное фото с интригующей подписью.

Все это лишь усиливает разговоры о потенциальном возвращении Кличко и возможном сопернике для его первого боя. С кем украинец мог бы встретиться на ринге в случае камбэка, расскажет 24 Канал.

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С кем может состояться бой Кличко?

Бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агита Кабаела является единственным реалистичным вариантом для возвращения 50-летнего Кличко. Такое мнение высказал экс-менеджер украинского боксера Берндт Бенте, пишет WBN.

По словам специалиста, такой поединок вызвал бы безумный ажиотаж. Матч на большом стадионе в Германии принес бы коммерческий успех.

Главной спортивной мотивацией для Кличко-младшего может стать историческое достижение. В случае победы украинский боксер побьет легендарный рекорд Джорджа Формана. Американец стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

Бенте подчеркнул, что сам Владимир в последнее время неоднократно намекал в интервью на возможное возвращение. Однако никаких конкретных заявлений экс-чемпион до сих пор не делал.

Кто еще называл Кабаела возможным соперником Кличко?

По словам автора ютуб-канала "Тайк Майсон" Макса Диденко, Кличко вполне может провести бой за титул WBC с нынешним чемпионом Кабаелом.

Вероятность этой встречи возрастает, поскольку у немецкого боксера на данный момент нет обязательных претендентов на пояс. Эксперт отмечает финансовый потенциал такого поединка в Германии, а в качестве дополнительного аргумента в пользу возвращения Кличко приводит исторический рекорд Формана.