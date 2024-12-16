Обвинил во лжи: Фьюри дерзко отреагировал на возможное возвращение Кличко ради рекорда

Все больше слухов появляется вокруг вероятного камбэка Владимира Кличко в бокс. Бывший украинский боксер хочет провести еще один титульный поединок ради рекорда Джорджа Формана.

Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым старым чемпионом мира. Владимир Кличко уже долго вынашивает в себе идею побития этого рекорда.

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Возвращение в ринг ради денег, а не рекорда

Для этого Кличко-младшему, который повесил перчатки на гвоздь в 2017-м, нужно провести титульный бой и победить. Была даже информация, что "Доктор Стальной молот" может провести поединок с Даниэлем Дюбуа. Теперь в СМИ появились слухи о возможном реванше с Тайсоном Фьюри.

"Цыганский король" уже отреагировал на стремление Владимира Кличко вернуться в ринг и побить рекорд Формана. Британец заверил, что украинца не интересует рекорд. По его мнению, 48-летний Кличко-младший хочет вернуться в ринг только ради денег, информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Интересно, что недавно сам британец уверял, что на первом месте в его карьере стоят не боксерские достижения, а исключительно деньги.

Не надо говорить, что Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Его интересуют только деньги. Если бы он хотел стать старейшим чемпионом, он бы подрался с Чарром за временный титул WBA, но этот бой бы не принес ему деньги. Ему 48 лет и он наверняка уже потратил все заработанные средства. Но я не буду говорить что и как делать Кличко. Это не мое дело,

– заявил Фьюри.

Напомним! Владимир Кличко и Тайсон Фьюри встречались на ринге в ноябре 2015-го года. Тогда победителя боя определяли только судьи. По их запискам единогласную победу одержал британец и стал новым единственным чемпионом в тяжелом весе.

Отметим, что уже 21 декабря 2024 года Тайсон Фьюри попытается взять реванш у Александра Усика за поражение 7-месячной давности. В первом бою украинец выиграл по раздельному решению судей.