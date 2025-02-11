"Я спорил с ним": Кличко назвал лучшего тренера в карьере

Владимир Кличко за время своих выступлений достиг вершины в мировом боксе. "Доктор Стальной Молот" получил немало чемпионских титулов и побил многих именитых соперников.

Кличко-младший вспомнил часть своей долговременной карьеры. Бывший чемпион мира рассказал о человеке, который очень хорошо влиял на него, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Был другом и отцом

Владимир Кличко вспомнил период, когда его тренировал Эмануэль Стюард. Легенда бокса отметил человеческие качества своего бывшего наставника, отличавшие его от других специалистов.

Это был невероятный человек, с одной стороны – наставник, с другой друг и отец. Стюард всегда был коммуникабельным, позитивным, делился советами. Эмануэль постоянно делал мне комплименты, часто хвалил. И я спорил с ним из-за этого, потому что не привык к такому,

– рассказал Кличко.

"Доктор Стальной Молот" также подчеркнул, что Стюард имел совсем другой подход к тренировкам. Ведь обычно тренеры обращают внимание на недостатки своего подопечного, чего не делал Эмануэль.

К слову. Эмануэль Стюард также тренировал Леннокса Льюиса, Эвандер Холифилда, Майкла Мурера и других известных боксеров. Однако, легендарный американский тренер умер 25 октября 2012 года.

Напомним, что Владимир Кличко может вернуться в профессиональный ринг. Ходят слухи, что "Доктор Стальной Молот" планирует побить "вечный" рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.