Кличко-молодший пригадав частину своєї довготривалої кар'єри. Колишній чемпіон світу розповів про людину, яка дуже добре впливала на нього, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Був другом та батьком

Володимир Кличко пригадав період, коли його тренував Емануель Стюард. Легенда боксу відзначив людські якості свого колишнього наставника, що відрізняли його від інших спеціалістів.

Це була неймовірна людина, з одного боку – наставник, з іншого друг та батько. Стюард завжди був комунікабельним, позитивним, ділився порадами. Емануель постійно робив мені компліменти, часто хвалив. І я сперечався з ним через це, бо не звик до такого,

– розповів Кличко.

"Доктор Сталевий Молот" також підкреслив, що Стюард мав зовсім інший підхід до тренувань. Адже зазвичай тренери звертають увагу на недоліки свого підопічного, чого не робив Емануель.

До слова. Емануель Стюард також тренував Леннокса Льюїса, Евандер Холіфілда, Майкла Мурера та інших відомих боксерів. Однак, легендарний американський тренер помер 25 жовтня 2012 року.

Нагадаємо, що Володимир Кличко може повернутись у професійний ринг. Ходять чутки, що "Доктор Сталевий Молот" планує побити "вічний" рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу.