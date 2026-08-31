Кличко обратился к Итауме после сенсационного поражения

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался о титульном бою за пояс IBF. В этом поединке хорват Филип Хргович одержал победу над британцем Мозесом Итауми, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

Легендарный украинский боксер в своих соцсетях поздравил победителя, который в свое время был его спарринг-партнером. Также он выразил поддержку молодому британскому спортсмену.

Реакция Кличко на бой Хргович – Итаума

Кличко подчеркнул, что решающим фактором в противостоянии стала именно стойкость. Украинец отметил выносливость Хрговича, которая, по его мнению, и обеспечила успех в поединке.

Мой любимый принцип в методологии FACE – это выносливость (Endurance). И снова выносливость побеждает мастерство и талант, как вчера вечером в бою между Хрговичем и Мозесом. Поздравляю моего бывшего спарринг-партнера, единственного и неповторимого Филипа Хрговича – ты настоящий чемпион!

– написал Кличко.

В то же время Владимир поддержал Итауму.

Я сам был на твоем месте, Мозес: ты сможешь вернуться и взлететь еще выше, если действительно этого хочешь,

– обратился к британцу украинский экс-чемпион.

Напомним, драматичный поединок состоялся на "O2 Arena" в Лондоне и завершился сенсационной победой Хрговича техническим нокаутом в 9-м раунде. Рефери остановил бой за мгновение до того, как угол британца выбросил белое полотенце. Из-за сильного истощения и травмы ноги Итауму покинул ринг на носилках.

В рамках этого же боксерского вечера выступил украинец Денис Беринчик, который уступил британцу Сэму Ноуксу в поединке за титул WBO International в легком весе.