Известный тренер неожиданно предложил обидчику "Железного Майка" подраться с Кличко

Американский тренер Тедди Атлас внезапно обратился к боксеру-блогеру Джейку Полу. Наставник нашел нового соперника для обидчика Майка Тайсона.

В середине ноября 2024-го года Джейк Пол подрался против легендарного Майка Тайсона. "Железный Майк" неплохо начал поединок, но по ходу встречи проигрывал младшему на 31 год сопернику. Боксер-блогер заслуженно победил по решению судей и нанес поражение легенде ринга.

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Новая легенда для Джейка Пола

Победа над ветераном бокса придала еще большей самоуверенности Джейку, который замахнулся на бой с Саулем "Канело" Альваресом.

Однако известный тренер Тедди Атлас нашел другого соперника для Пола-младшего. Наставник из США предложил одиозному боксеру-блогеру в оппоненты еще одну легенду бокса – Владимира Кличко. Такое заявление коуч сделал на фоне слухов о вероятном возвращении украинца в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

Справка. Джордж Форман в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Теперь это достижение хочет побить 48-летний Владимир Кличко.

Атлас отметил отличную форму Кличко-младшего, с которым он встречался на бою Александра Усика против Тайсона Фьюри в Эр-Рияде. Тедди добавил, что Владимир выглядит, будто сделан из стали.

Он не имеет серьезных повреждений. Нельзя сказать, что он слишком пострадал за свою карьеру. Да, у него были несколько поражений нокаутом, но это не были постоянные избиения, которые могли бы сильно навредить его будущему. Он все еще "Стальной молот". Он гигант и все еще может бить как черт. Сила никуда не исчезает. Как я уже говорил, у него все еще есть сильный удар правой. Он отлично выглядит. Он в отличной форме, и, парень, если бы это произошло, многие люди хотели бы увидеть, как Пол получает по заслугам,

– заявил Тедди Атлас.

Напомним, что даже Даниэль Дюбуа в своих интервью вспоминал возможный бой против Кличко-младшего. Однако перед "Динамитом" стоит задача защиты титула IBF во встрече против Джозефа Паркера (22 февраля), чтобы получить возможность подраться с непобедимым Усиком.

Также была информация о возможном реванше для Владимира от Тайсона Фьюри. Однако британец решил в очередной раз повесить перчатки на гвоздь.