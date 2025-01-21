В прошлом Том Лоффлер был промоутером Владимира Кличко. Функционер уверен, что легенде бокса по силам вернуться в бокс, получить титул чемпиона и превзойти рекорд Джорджа Формана, пишет 24 Канал со ссылкой на ESNEWS.

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Лоффлер уверен в Кличко-младшем

Напомним, что Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет. Джордж получил статус старейшего чемпиона мира. Теперь этот рекорд хочет побить Кличко-младший, которому уже исполнилось 48 лет.

Владимир сказал, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, поэтому увидим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто-то и способен это сделать, то это Владимир,

– заявил Лоффлер.

Также о бое против Кличко-младшего неожиданно заговорил Даниэль Дюбуа, который уже бросил вызов Александру Усику. "Динамит" заявлял, что готов выйти в ринг против легендарного пока экс-боксера.

К слову. Владимир Кличко попрощался с профессиональным боксом в августе 2017-го. Украинец повесил перчатки на гвоздь после поражения от Энтони Джошуа, отказавшись от реванша против Эй Джея. Кличко-младший поставил точку на своей карьере на статистике в 64 победы (54 – нокаутом) в 69-ти боях. Также потерпел 5 поражений.

Интересно, что в начале 2025-го года Владимир Кличко провел спарринг против супертяжеловеса Дмитрия Ловчинского и посетил тренировку Виктора Постола.