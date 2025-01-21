У минулому Том Лоффлер був промоутером Володимира Кличка. Функціонер впевнений, що легенді боксу до снаги повернутись у бокс, здобути титул чемпіона та перевершити рекорд Джорджа Формана, пише 24 Канал із посиланням на ESNEWS.

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Лоффлер впевнений у Кличку-молодшому

Нагадаємо, що Форман став чемпіоном світу у віці 45 років. Джордж здобув статус найстарішого чемпіона світу. Тепер цей рекорд хоче побити Кличко-молодший, якому вже виповнилось 48 років.

Володимир сказав, що битиметься за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, тож побачимо. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатен це зробити, то це Володимир,

– заявив Лоффлер.

Також про бій проти Кличка-молодшого несподівано заговорив Даніель Дюбуа, який вже кинув виклик Олександру Усику. "Динаміт" заявляв, що готовий вийти у ринг проти легендарного поки що ексбоксера.

До слова. Володимир Кличко попрощався із професійним боксом у серпні 2017-го. Українець повішав рукавички на цвях після поразки від Ентоні Джошуа, відмовившись від реваншу проти Ей Джея. Кличко-молодший поставив крапку на своїй кар'єрі на статистиці у 64 перемоги (54 – нокаутом) у 69-ти боях. Також зазнав 5 поразок.

Цікаво, що на початку 2025-го року Володимир Кличко провів спаринг проти супертяжа Дмитра Ловчинського та завітав на тренування Віктора Постола.