Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон висловився щодо ймовірного камбеку Кличка-молодшого. Британець вважає, що це ненайкраще рішення для боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Кличко має відпочивати

Ріккі Хаттон поділився думками щодо можливого повернення Володимира Кличка у ринг. Легенда боксу відзначив, що він у захваті від Кличка-молодшого, але йому не потрібно повертатись у ринг.

Британець вважає, що це ненайкраща ідея, адже час українця вже минув. Колишній чемпіон світу порівняв Кличка-молодшого з такими легендами боксу, як Майк Тайсон та Евандер Холіфілд.

Я не хочу бачити Кличка на рингу з молодим Даніелем Дюбуа. Я у захваті від Кличка, але у моєму житті були моменти, що людей, якими я захоплююсь, дуже жорстко били. Так, Кличко пройде всі тести, він у чудовій формі. Але яка у вас була думка після бою Майка Тайсона з Полом? Чи останній бій Холіфілда? Це погано для боксу. Час Кличка уже минув, не хай він краще дбає про своє здоров'я,

– сказав Хаттон.

Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись у бокс, щоб побити рекорд легендарного Джорджа Формана. Кличко-молодший планує стати найстаршим чемпіоном світу у суперважкій вазі.