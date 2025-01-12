Бывший чемпион мира Рикки Хаттон высказался относительно вероятного камбэка Кличко-младшего. Британец считает, что это не лучшее решение для бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Читайте также Кличко-младший провел тренировку для украинских ветеранов

Кличко должен отдыхать

Рикки Хаттон поделился мыслями относительно возможного возвращения Владимира Кличко в ринг. Легенда бокса отметил, что он в восторге от Кличко-младшего, но ему не нужно возвращаться в ринг.

Британец считает, что это не самая лучшая идея, ведь время украинца уже прошло. Бывший чемпион мира сравнил Кличко-младшего с такими легендами бокса, как Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.

Я не хочу видеть Кличко на ринге с молодым Даниэлем Дюбуа. Я в восторге от Кличко, но в моей жизни были моменты, что людей, которыми я восхищаюсь, очень жестко били. Да, Кличко пройдет все тесты, он в отличной форме. Но какое у вас было мнение после боя Майка Тайсона с Полом? Или последний бой Холифилда? Это плохо для бокса. Время Кличко уже прошло, не пусть он лучше заботится о своем здоровье,

– сказал Хаттон.

Напомним, что Владимир Кличко планирует вернуться в бокс, чтобы побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Кличко-младший планирует стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.