Известный промоутер Александр Красюк оценил перспективы экс-чемпиона и высказался о его потенциальных шансах вновь побороться за пояс. Свою позицию он опубликовал в инстаграме.

Возвращение Кличко на ринг: что сказал Красюк

Отвечая на вопрос о том, вернется ли Кличко-младший на ринг, Красюк отметил, что украинец на самом деле никуда и не исчезал.

Он никогда не уходил, чтобы вернуться. Он всегда был рядом. Как фанат бокса, я хотел бы увидеть, как он побьет рекорд Джорджа Формана,

– написал промоутер.

Напомним, что легендарный Джордж Форман стал самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе, завоевав титул в возрасте 45 лет.

Ответ Александра Красюка / Фото скриншот из инстаграма промоутера

Красюк также убежден, что в случае возвращения Владимиру не придется долго проводить рейтинговые поединки. На вопрос о том, какая из ведущих международных федераций (WBA, WBC, IBF или WBO) готова сразу предоставить Кличко право на титульный бой, менеджер ответил кратко и уверенно: "Для любой из них это будет честью".

Мнение Александра Красюка / Фото скриншот из инстаграма промоутера

Пока что сам Кличко не делал официальных заявлений о возобновлении карьеры, однако его физическая форма и регулярные тренировки продолжают подогревать слухи о возвращении.

Недавно Кличко публично прокомментировал сенсационное поражение перспективного британского боксера Мозеса Итаумы, уступившего хорвату Филипу Хрговичу.

В августе 2026 года также стало известно о внезапной смерти 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери, бывшей невесты Кличко и матери их общей дочери Каи-Евдокии.