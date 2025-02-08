Кличко-младший рассказал об атмосфере перед боем. Боксер также поделился собственными ожиданиями и ощущениями относительно поединка с британским оппонентом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Воспоминания Кличко о бое с Джошуа

Владимир Кличко рассказал, что он был уверен в своей победе и не думал, что сможет проиграть. Ведь он более опытный боксер, чем Энтони Джошуа.

"Доктор Стальной Молот" заявил, что он знал, что делать, но также кое-чему научился. Кличко-младший подчеркнул, что несмотря на все старания можно проиграть, лишь из-за того, что сегодня не твоя ночь.

Потому что я не ожидал, что проиграю тот бой, и я был буквально одержим победой, и в этом не было сомнений. Но случилось, то что случилось. Я не мог жаловаться. Нечего объяснять. Знаете, иногда вещи просто происходят по определенной причине, а иногда нет,

– сказал Кличко.

Также Владимир Кличко ответил на вопрос о реванше с Энтони Джошуа. Боксер рассказал, что пункт о втором бое был в контракте, но он принял другое решение, которое считает правильным.

К слову. Владимир Кличко встречался с Энтони Джошуа в апреле 2017 года на "Уэмбли" в Лондоне. Британский боксер победил "Доктора Стального Молота" техническим нокаутом в 11-м раунде боя.

Напомним, что Владимир Кличко может вскоре вернуться в ринг. "Доктор Стальной Молот" планирует побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.