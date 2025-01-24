Кличко-младший впервые прокомментировал возможное возвращение в ринг

В последнее время ходили слухи о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг. Бывший чемпион мира даже провел тренировочный спарринг.

Кличко-младший прокомментировал свое возвращение в ринг. Фанатов удивил ответ легенды украинского бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на "Новости.Live".

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Вернется ли Кличко в бокс?

До сих пор нет конкретики относительно возвращения Владимира Кличко в бокс. Известный украинский супертяжеловес впервые отреагировал на слухи о возможном камбэке в профессиональный ринг.

Кличко-младший или решил подогреть интерес, или не собирается снова боксировать. Лаконичный ответ бывшего чемпиона мира заставляет задуматься.

Вернуться в бокс? Нет смысла комментировать. Почему? Не интересно,

– сказал Кличко-младший.

Отметим, что Владимир может согласиться только на чемпионский бой. Легенда украинского бокса имеет целью побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.