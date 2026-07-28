Известного бойца из Киева отстранили от бокса после жуткой концовки боя

Владислав Сиренко ярко дебютировал на шоу промоушен Zuffa Boxing. На легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке киевлянин 27 июля нокаутировал опытного шведа Отто Валлина.

После победного боя 31-летний Сиренко получил временное отстранение от бокса, сообщает 24 Канал.

Почему Сиренко отстранили от бокса

Как сообщается на сайте BoxRec, Владислава отстранила Атлетическая комиссия штата Невады. Это стандартная процедура в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья после поединка.

Однако на сайте не указан срок, в течение которого Сиренко не сможет заниматься боксом. Кроме того, Отто Валлин также получил запрет возвращаться в ринг на неопределенный срок.



Владислава Сиренко отстранили от бокса / Скриншот с сайта BoxRec

Если Сиренко, скорее всего, скоро сможет вернуться на ринг, то отстранение Валлина, вероятно, продлится дольше. Дело в том, что 35-летний швед в бою против украинца побывал в тяжелом нокауте.

В конце 10 раунда Владислав нанес несколько хуков, в результате чего Валлин упал лицом на настил ринга и некоторое время оставался неподвижным. После боя швед был доставлен в больницу.

Напомним, Сиренко одержал 23 победу на профи-ринге и 21 – досрочно. Что касается Валина, то для него это поражение стало одним из самых тяжелых в карьере. Ранее швед едва не победил Тайсона Фьюри, а также проиграл Энтони Джошуа и Дереку Чисори.