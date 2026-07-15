Кличко и Кабаел могут провести бой: известный боксер заявил о "некоторых шагах в этом направлении"

Украинский боксер Владислав Сиренко считает, что слухи о возвращении Владимира Кличко на ринг не беспочвенны. Спортсмен оценил шансы своего земляка на победу над Агитой Кабаелом в бою за титул чемпиона мира по версии WBC.

В комментарии vRINGe Сиренко заявил, что не слышал в Германии разговоров на тему боя между Кличко и Кабаелом. Однако боксер отметил, что его опыт в боксе свидетельствует о том, что такие слухи обычно имеют под собой определенную основу.

Сиренко оценил возвращение Кличко

По мнению Владислава, если разговоры о возможном возвращении Кличко ради боя с Кабаелом продолжаются, – то, несомненно, предпринимались шаги в этом направлении.

"Судя по моему опыту в боксе, когда проскакивают разные подобные слухи, то их однозначно кто-то запускает. И запускают обычно с какой-то целью. Это может быть как со стороны Агиты, так и со стороны Владимира. А может, и с обеих сторон. Если уже разогревают, если есть эти разговоры, значит, однозначно предпринимались какие-то шаги в этом направлении", – сказал Сиренко.

Спортсмен считает, что Владимир может победить Кабаела, несмотря на то, что не выходил на ринг с 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа. Он предположил, что Кличко, вероятно, понадобится промежуточный бой, чтобы набрать форму.

"Но лично для меня это был бы очень интересный и классный бой. Я тоже считаю, что для Владимира такой бой был бы крутым. И вижу шансы на победу в нем. Сначала провести один поединок для разминки… Ведь все-таки он очень долго не выходил на ринг… Тренировки – это одно, а большой ринг – это нечто другое. Если, конечно, в WBC разрешат сразу же побороться за титул чемпиона мира, то я полностью верю, что стиль Кличко позволит ему победить. Было бы очень круто и классно", – добавил Сиренко.

Ранее слухи о бое Кличко – Кабаел подогрел менеджер немецкого боксера Спенсер Браун. По его словам, потенциальная встреча бойцов собрала бы полный стадион в Германии. В то же время Браун не исключил вероятность возвращения Кличко ради реванша с Тайсоном Фьюри.

Другое мнение относительно камбэка Владимира имеет олимпийский чемпион Жан Беленюк. Недавно он заявил, что хорошо общается с Кличко и сомневается, что тот примет решение о возобновлении карьеры в 50 лет.