У коментарі vRINGe Сіренко заявив, що не чув у Німеччині розмов на тему бою між Кличком і Кабаєлом. Проте боксер зазначив, що його досвід у боксі свідчить про те, що такі чутки зазвичай мають певне підґрунтя.

Сіренко оцінив повернення Кличка

На думку Владислава, якщо розмови про потенційне повернення Кличка заради бою з Кабаєлом тривають, – однозначно відбувалися кроки в цьому напрямку.

"Судячи з мого досвіду в боксі, коли проскакують різні такі чутки, то однозначно їх хтось запускає. І запускають зазвичай з якоюсь метою. Це може бути як з боку Агіта, так і з боку Володимира. А може й з обох боків. Якщо вже розігрівають, якщо є ці розмови, значить, однозначно відбувалися якісь кроки в цьому напрямку", – сказав Сіренко.

Спортсмен вважає, що Володимир може перемогти Кабаєла попри те, що не виходив на ринг з 2017 року, коли програв Ентоні Джошуа. Він припустив, що Кличку, ймовірно, знадобиться проміжний бій, щоб набрати форму.

"Але особисто для мене це був би дуже цікавий і класний бій. Я теж вважаю, що для Володимира такий бій був би крутим. І бачу шанси на перемогу в ньому. Спочатку провести один поєдинок для розігріву… Адже все-таки він дуже довго не виходив на ринг… Тренування – це одне, а великий ринг – це дещо інше. Якщо, звичайно, у WBC дозволять одразу ж поборотися за титул чемпіона світу, то цілком вірю, що стиль Кличка дозволить йому перемогти. Було б дуже круто й класно", – додав Сіренко.

Раніше чутки щодо бою Кличко – Кабаєл підігрів менеджер німецького боксера Спенсер Браун. За його словами, потенційна зустріч бійців зібрала б повний стадіон у Німеччині. Водночас Браун не відкинув ймовірність повернення Кличка заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Іншу думку щодо камбеку Володимира має олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Нещодавно він заявив, що добре спілкується з Кличком і сумнівається, що той ухвалить рішення про відновлення кар'єри у 50 років.