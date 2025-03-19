Украинский супертяжеловес официально возвращается в ринг: известны дата боя и опытный соперник
- 5 апреля 2025 года на арене "MBS Arena" в Потсдаме состоится бой украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста.
- Перед поединком Выхрист имеет 13 побед (8 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
Уже 5 апреля 2025 года промоутерская компания Blanko Sports организует вечер бокса на арене "MBS Arena" в немецком Потсдаме. В андеркарде боксерского события состоится бой украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста.
32-летний украинский боксер проведет бой против опытного 44-летнего Райдела Букера из США. Это будет первый бой Виктора Выхриста с сентября прошлого года, когда он одолел боснийца Мирко Тинтора по единогласному решению судей, пишет 24 Канал со ссылкой на ECBoxing Official.
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Новый соперник Выхриста
Этот поединок будет для Выхриста 15-м на профессиональном ринге. В предыдущих поединках украинец одержал 13 побед (8 – нокаутом) и потерпел пока единственное поражение, которое ему нанес кубинец Ленье Перо (11 февраля 2023-го года). Это будет девятый поединок для украинского боксера на немецкой земле.
Бой Выхрист – Букер / Фото ECBoxing Official
Возглавит вечер бокса в Германии бой местной представительницы Тины Руппрехт против японки Сумире Яманаки. На кону главного поединка вечера бокса будут стоять три титула – WBC, WBO и IBF в весе до 46,3 килограмма.
Больше о Викторе Выхриста
- Чемпион Европы-2017 и многократный чемпион Украины по боксу.
- В 2019 году стал победителем Европейских игр (супертяжелый вес).
- На любительском уровне провел 54 боя – 43 победы (11 – нокаутом) и 11 поражений.
- Дебютировал на профи-уровне в феврале 2020-го года, когда победил белоруса Андрея Мазаника.
- В профессионалах провел два поединка в Украине.