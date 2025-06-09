Едва не сломал челюсть оппоненту: топовый украинский боксер нокаутировал соперника в первом раунде

В воскресенье, 8 июня, в немецком Киле состоялся вечер бокса. В рамках боксерского события в профессиональный ринг вышел украинский боксер Виктор Выхрист.

33-летний украинский боксер противостоял 41-летнему Кристоферу Лавджою из США. Боксеры сошлись в 6-раундовом поединке, пишет 24 Канал.

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Разрушительный нокаут Выхриста

Зрители не увидели зрелищного и длительного шоу. Уже в первом раунде Виктор Выхрист нокаутировал американского соперника. Украинец мощно пробил в челюсть Лавджоя. Произошло это уже на 28 секунде боя.

Кристофер не сразу отошел от этого нокаута.

Выхрист оформил 15-ю победу в 16-ти боях в профессионалах (8 – нокаутом) при одном единственном поражении (от кубинца Леньеро Перо).

Напомним, что перед этим последний раз Виктор выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда одолел Мирко Тинтора из Боснии и Герцеговины в немецком Гамбурге.

Зато Лавджой последний раз дрался два года назад (в марте 2023-го) против Аймана Фароука, где по итогам поединка была зафиксирована ничья.