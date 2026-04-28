Не только don't push the horses: известные высказывания Усика

Украинский боксер Александр Усик известен не только блестящей карьерой, но и забавными случаями, которые случались с ним и запоминаются людям. Во время своей профессиональной деятельности он также стал автором мемов, которые получили популярность как в Украине, так и за ее пределами.

Чаще всего это происходило на пресс-конференциях перед боями. 24 Канал расскажет о фразах Усика, которые превратились в мемы и получили наибольшую популярность.

Смотрите также Сроки каждый раз отличались: когда Усик завершит карьеру

Какие фразы Усика больше всего запомнились?

I'm feel! I'm very feel!

В 2017 году, перед боем с Марком Хуком, журналисты спросили Александра, как он себя чувствует (How do you feel?). Не колеблясь, он ответил: "I'm feel! I'm very feel" – буквально "Я чувствую, я очень чувствую". Эта фраза быстро стала популярной в боксерском мире – Усик даже выпустил в ее честь песню, хотя сейчас клип недоступен в сети.

В течение длительного времени эта фраза была своеобразной фишкой Усика: из-за ограниченного знания английского он везде ее повторял. Только после того, как он улучшил знание языка, начал использовать ее реже.

You know who is Душнила?

В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На пресс-конференции после боя он рассказывал о своей команде во время тренировочного лагеря. Когда речь зашла о канадца Раса Анбера, Усик воскликнул: "Душнила!". После этого он сказал фразу, которая стала мемом:

"Блин, вы все знаете, как я вас люблю. Рас... Душнило, ты магический. Вы двое с Юрием душнили. Вы знаете, кто такой Душнила?"

Фраза сразу стала мемом: появились футболки, посты в соцсетях, а выражение быстро приобрело популярность в TikTok.

"Сейчас они летают, а в девять у них, видимо, будет своя вечеринка"

В 2021 году на ютуб появилось видео, где Усик вместе с Геннадием Буткевичем, владельцем житомирского Полесья и совладельцем АТБ, охотятся на уток.

Во время охоты Усик пошутил: "Сейчас они летают где-то там, а в девять у них состоится какое-то мероприятие – вечеринка. Они летят к нам, а мы их уже ждем". Эта шутка быстро приобрела популярность в ТикТок.

Откуда взялось выражение Усика "Don't push the horses"?

Во время последней пресс-конференции перед реваншем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа украинец обратился к присутствующим английской фразой: "Don't push the horses". На официальном ТикТок-аккаунте Усика даже появилась одноименная песня, которая быстро приобретает популярность.

Зрители даже переспросили, что он имел в виду, ведь для англоязычной аудитории более понятной была бы фраза "Hold your horses".

Какое высказывание Усика стало новым мемом?

Одним из новых вирусных высказываний стала фраза Усика "Be careful, братан", которую он бросил во время первого очного взгляда с Рико Верховеном.

Во время пресс-конференции ведущий обратился к промоутеру из Нидерландов Эдди Хирна, предостерегая его быть осторожным в словах рядом с высоким и мощным Верховеном.