Обязательный соперник Усика потерпел потерять в обновленном рейтинге WBA

Мировая боксерская организация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров планеты в хевивейте. Статус Фабио Уордли изменился после такого обновления.

30-летний британский боксер 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Из-за этой победы Фабио Уордли потерял временное чемпионство, передает 24 Канал со ссылкой на WBA.

Где Уордли в обновленном рейтинге WBA?

Британец больше не является временным чемпионом по версии WBA в хевивейте.

Напомним, что Уордли еще накануне боя добровольно отказался от пояса WBA, ведь чемпионы других организаций не могут быть включены в рейтинг WBO, временное чемпионство которого стояло на кону поединка с Паркером.

Полноценным чемпионом мира по версии WBA остается Александр Усик. Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.

Первое место в обновленном рейтинге WBA занимает непобедимый 20-летний британец Мозес Итаума. Его ближайшим преследователем является кубинец Леньер Перо. Топ-3 замыкает конголезец Мартин Баколе.

К сожалению, в десятке лучших нашлось место россиянину Арсланбеку Махмудову.

Топ-10 рейтинга WBA в хевивейте:

Мозес Итаума; Леньер Перо; Мартин Баколе; Нельсон Хиса; Филип Хргович; Арсланбек Махмудов; Майкл Гантер; Дайньер Перо; Кэм Юнгквист; Гюрген Оганесян.

