Обязательный соперник Усика потерпел потерять в обновленном рейтинге WBA
2 ноября, 11:27
3

Обязательный соперник Усика потерпел потерять в обновленном рейтинге WBA

София Кулай
Основные тезисы
  • Фабио Уордли потерял временное чемпионство WBA после победы над Джозефом Паркером.
  • Александр Усик остается полноценным чемпионом мира по версии WBA в хевивейте.

Мировая боксерская организация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров планеты в хевивейте. Статус Фабио Уордли изменился после такого обновления.

30-летний британский боксер 25 октября нокаутировал Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. Из-за этой победы Фабио Уордли потерял временное чемпионство, передает 24 Канал со ссылкой на WBA.

Где Уордли в обновленном рейтинге WBA?

Британец больше не является временным чемпионом по версии WBA в хевивейте.

Напомним, что Уордли еще накануне боя добровольно отказался от пояса WBA, ведь чемпионы других организаций не могут быть включены в рейтинг WBO, временное чемпионство которого стояло на кону поединка с Паркером.

Полноценным чемпионом мира по версии WBA остается Александр Усик. Титул регулярного чемпиона принадлежит болгарину Кубрату Пулеву.

Первое место в обновленном рейтинге WBA занимает непобедимый 20-летний британец Мозес Итаума. Его ближайшим преследователем является кубинец Леньер Перо. Топ-3 замыкает конголезец Мартин Баколе.

К сожалению, в десятке лучших нашлось место россиянину Арсланбеку Махмудову.

Топ-10 рейтинга WBA в хевивейте:

  1. Мозес Итаума;
  2. Леньер Перо;
  3. Мартин Баколе;
  4. Нельсон Хиса;
  5. Филип Хргович;
  6. Арсланбек Махмудов;
  7. Майкл Гантер;
  8. Дайньер Перо;
  9. Кэм Юнгквист;
  10. Гюрген Оганесян.

Что известно о потенциальном бое Уордли против Усика?

  • Усик должен подраться с Уордли, иначе потеряет пояс WBO.

  • Дерек Чисора в комментарии The Sun рассказал, что в следующем поединке соперником Уордли не станет Усик. По мнению британского ветерана, его земляк получит реванш против Джозефа Паркера, а вот непобедимый украинец откажется от титула WBO.

  • Ранее Чисора все же делал свой прогноз на победителя противостояния. Дерек убежден, что Александр просто сокрушит Фабио.

  • Если Уордли не получит сразу бой против Усика, то может выйти в ринг против непобедимого земляка Мозеса Итаумы.

  • За спиной Уордли 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (данные BoxRec). А вот Усик провел на профи-ринге 24 победных боя (15 – нокаутом).