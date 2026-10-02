Сколько лет понадобилось Владимиру Кличко, чтобы стать долларовым миллионером

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко оставил яркий след в истории профессионального бокса. Его карьера длилась более двух десятилетий – с 1996 по 2017 год.

Важным началом пути к мировому признанию стала победа на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Тогда Кличко завоевал золотую медаль, заменив на турнире своего брата Виталия. Сколько лет понадобилось Кличко-младшему, чтобы заработать свой первый миллион, расскажет 24 Канал.

Стремительный взлет и первый миллион

Перейдя в профессионалы в конце 1996 года, Кличко-младший быстро завоевал авторитет на мировом ринге. Чтобы заработать свой первый миллион долларов, боксеру понадобилось около 4 лет упорного труда.

Долларовым миллионером Владимир стал в октябре 2000 года. Именно тогда он победил американца Криса Берда, впервые завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, а сумма его гонораров и спонсорских контрактов превысила семизначную отметку.

Завершение "золотой эры"

Эпоха доминирования Владимира Кличко длилась более десятилетия и завершилась в конце 2015 года, когда украинец неожиданно потерял свои титулы, уступив по очкам британцу Тайсону Фьюри.

Последним боем в карьере легендарного спортсмена стал драматичный поединок в апреле 2017 года на заполненном стадионе "Уэмбли" против Энтони Джошуа. Несмотря на поражение техническим нокаутом в 11-м раунде, этот поединок признали одним из лучших и самых зрелищных боев десятилетия.

Уже через несколько месяцев, 3 августа 2017 года, Владимир Кличко официально объявил о завершении своей спортивной карьеры. За выдающиеся достижения и неоценимый вклад в спорт украинский чемпион был включен в Международный зал славы бокса.