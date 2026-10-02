Важливим початком шляху до світового визнання стала перемога на Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. Тоді Кличко здобув золоту медаль, замінивши на турнірі свого брата Віталія. Скільки років знадобилося Кличку-молодшому, щоб заробити свій перший мільйон, розповість 24 Канал.

Стрімкий злет і перший мільйон

Перейшовши у професіонали наприкінці 1996 року, Кличко-молодший швидко завоював авторитет на світовому рингу. Щоб заробити свій перший мільйон доларів, боксеру знадобилося близько 4 років наполегливої праці.

Доларовим мільйонером Володимир став у жовтні 2000 року. Саме тоді він переміг американця Кріса Берда, вперше завоював титул чемпіона світу за версією WBO, а сума його гонорарів та спонсорських контрактів перетнула семизначну позначку.

Завершення золотої ери

Епоха домінування Володимира Кличка тривала понад десятиліття і завершилася наприкінці 2015 року, коли українець несподівано втратив свої титули, поступившись за очками британцю Тайсону Ф'юрі.

Останнім поєдинком у кар'єрі легендарного спортсмена став драматичний поєдинок у квітні 2017 року на заповненому стадіоні "Вемблі" проти Ентоні Джошуа. Попри поразку технічним нокаутом в 11-му раунді, це протистояння визнали одним із найкращих і найвидовищніших боїв десятиліття.

Вже за кілька місяців, 3 серпня 2017 року, Володимир Кличко офіційно оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри. За видатні досягнення та неоціненний внесок у спорт українського чемпіона було включено до Міжнародної зали боксерської слави.