Самый молодой чемпион мира из Украины "выключил свет" сопернику на вечере бокса в Киеве

В Киеве 7 июня состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation. Бой между Янисом Куриленко и Андреем Боришпольцем возглавил вечер бокса во "Дворце спорта".

В рамках андеркарда свой бой провел Юрий Захареев. 22-летний украинский боксер сошелся в ринге с представителем Словакии Борисом Недбалом, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа украинца

Самый молодой чемпион мира по любительскому боксу в истории Украины действовал первым номером и полностью контролировал ход домашнего поединка. Захареев прекрасно передвигался по рингу и выбрасывал красивые комбинации. Это в совокупности привело к тому, что словак несколько раз побывал в нокдауне.

Несмотря на это все бой длился 4 раунда, когда судья остановил безжалостное избиение Недбала, который ничего не смог противопоставить Захарееву.

Видео нокаута от Захареева

Юрий Захареев одержал свою вторую победу в профи-ринге и первую досрочную победу в профессиональной карьере. Свою первую победу украинец оформил в декабре прошлого года, когда одолел Хоэля Хулио из Колумбии.

К слову, перед этим на любительском уровне Захареев провел 42 поединка: 39 побед при 3-х поражениях.