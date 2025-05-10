Российский боксер посягнул на бой с Ломаченко

Судьба Василия Ломаченко на профессиональном ринге пока неизвестна. У украинского боксера есть проблемы со спиной, которые могут заставить его повесить перчатки на гвоздь.

Несмотря на это немалое количество боксеров легкого веса выражают свое желание разделить ринг с Василием Ломаченко. Очередным таким боксером стал россиянин Заур Абдуллаев, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Очередной претендент на бой против Ломаченко

31-летний боксер назвал украинского бойца легендой и заверил, что для него бой против Ломы был бы отличной возможностью.

Мы не знаем, закончил ли Ломаченко или нет. Без понятия. Он легенда. Это очень большая возможность. Я был бы счастлив драться с ним,

– ответил Абдуллаев.

Ранее была информация, что Ломаченко и его команда ждут финальных результатов МРТ, которые определят его будущее в боксе.

В то же время вице-президент Top Rank Карл Моретти назвал трех потенциальных соперников для украинца. Среди них Кейшон Дэвис, который уже побил Дениса Беринчика, Джервонта Дэвис и Реймонд Мураталья. Против второго Ломаченко мог подраться в прошлом году, но отказался от поединка из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Василий Ломаченко владеет поясами IBF тв IBO в легком весе и имеет за своей спиной 21 бой – 18 побед (12 – нокаутом) при 3-х поражениях. Последний раз выходил в ринг в мае 2024-го, когда победил австралийца Джорджа Камбососа.