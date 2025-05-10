Попри це чимала кількість боксерів легкої ваги висловлюють своє бажання розділити ринг із Василем Ломаченком. Черговим таким боксером став росіянин Заур Абдуллаєв, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

До теми "Йому не потрібні титули": віцепрезидент Top Rank висловився про майбутнє Ломаченка

Черговий претендент на бій проти Ломаченка

31-річний боксер назвав українського бійця легендою та запевнив, що для нього бій проти Ломи був би чудовою можливістю.

Ми не знаємо, чи закінчив Ломаченко чи ні. Без поняття. Він легенда. Це дуже велика можливість. Я був би щасливий битися з ним,

– відповів Абдуллаєв.

Раніше була інформація, що Ломаченко та його команда чекають фінальних результатів МРТ, які визначать його майбутнє у боксі.

Водночас віцепрезидент Top Rank Карл Моретті назвав трьох потенційних суперників для українця. Серед них Кейшон Девіс, який вже побив Дениса Берінчика, Джервонта Девіс і Реймонд Мураталья. Проти другого Ломаченко міг побитись минулого року, але відмовився від поєдинку через проблеми зі здоров'ям.

Наразі Василь Ломаченко володіє поясами IBF тв IBO у легкій вазі та має за своєю спиною 21 бій – 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє виходив у ринг у травні 2024-го, коли переміг австралійця Джорджа Камбососа.