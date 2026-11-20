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В украинском боксе в последнее время актуальными стали сразу несколько громких тем. Среди них – возможное возвращение на ринг Владимира Кличко и Василия Ломаченко, а также перспективы завершения профессиональной карьеры Александра Усика.

Особое внимание привлекают предстоящий поединок Усика и кандидатуры его потенциального соперника. Об этих и других вопросах, вызывающих значительный интерес у болельщиков, 24 Канал пообщался со спортивным журналистом Сергеем Пейчевым.

Предстоящий бой Усика, имя следующего соперника и планы по завершению карьеры

Каким, по вашему мнению, должен быть идеальный заключительный бой в карьере Усика?

Я думаю, он уже был. Это второй бой после Тайсона Фьюри. Это, наверное, была вершина карьеры Усика, самый яркий момент. Одна из вершин, потому что у него таких вершин было много. Это и Джошуа, и первый бой с Фьюри, и, во-первых, чемпионство в первом тяжелом весе, затем в супертяжелом весе, Олимпиада. В принципе, вершин было много, и это была одна из них.

Наверное, для меня это все-таки самый эмоциональный эпизод его карьеры, после которого можно было бы уйти спокойно – уже никто тебе ничего не скажет.

Так же он в очередной раз вот так приятно напомнил всему миру о себе, что он – топ. Это произошло после последнего поединка с Дюбуа, когда он просто вырубил его наглухо.

Но вот поединок против кикбоксера мне понравился меньше, как и всем. Усик был не похож на самого себя, у соперника была неудобная техника, не было, мне кажется, полной готовности Усика. И поединок был, наверное, не тем, которым стоит завершать карьеру.

Поэтому Усик ищет еще один бой, как минимум. Насколько я понимаю, это будет Бенавидес, и там очень много разнообразных рисков. Если он победит, конечно, это будет суперзавершение карьеры – на этом можно закончить.

Но я хотел бы, чтобы он все-таки закончил на Тайсоне Фьюри. Потому что там много эмоций, там грандиозное шоу, там большие имена.

Если Фьюри победит Джошуа, а Усик победит своего следующего соперника, и они еще раз сойдутся – это будет просто вау. Это было бы очень круто.

Дуэль взглядов Фьюри и Усика / Фото Getty Images

Может ли поражение в конце карьеры повлиять на его статус одного из величайших боксеров своего поколения?

Конечно, может. Потому что, когда ты уходишь непобежденным, ты остаешься легендой. Хотя Майк Тайсон и Мухаммед Али терпели поражения, но все равно остались невероятными легендами. Поэтому, конечно, с годами величие Усика не уменьшится, но если он уйдет непобежденным, то, конечно, станет величайшим боксером всех времен. И здесь не будет никаких вопросов.

Конечно, кто-то будет говорить, что Мухаммед Али лучше, что Тайсон лучше, что еще кто-то лучше. Появится кто-то молодой и новый. Но в своем поколении Усик, конечно, номер один. И таких, как он, в его время не было, потому что всех, кто мог быть ему конкурентом, он победил.

Я бы уже не рисковал в боях, условно, против какого-то Кабаела, потому что там трудно понять, в какой форме Усик, что он способен сделать после последнего боя. Хотя он доказал, что в нем никогда не нужно сомневаться.

Но идеальный спортсмен умеет идеально и вовремя остановиться.

Стоит ли Усику рисковать своей карьерой ради еще одного громкого поединка?

Александр Красюк очень много говорил о том, что Усику не нужно рисковать. Я, в принципе, с ним соглашался. Однако Усик провел супербои: и второй бой против Тайсона Фьюри, и бой против Дюбуа, где риски были очень высоки, на кону стояло все. Эти бои, возможно, уже были не такие необходимые, но он рискнул и, как видим, не прогадал.

Просчитался, пожалуй, в последнем бою, где все было не очень, откровенно не очень, хотя и была победа. В то же время были потрясающие эмоции, напряжение, которого давно не испытывал. Но немного это была неудачная история. Трудно сказать, был ли соперник сильным или Усик был не таким, как всегда.

Стоит ли рисковать? Думаю, ответить на этот вопрос может только он сам. Это его карьера, это его жизнь. И там, где все говорили, что стоит остановиться, он продолжал, и, по сути, не ошибался.

Я помню один разговор. Я даже записывал интервью с одним из бывших тренеров Усика, который рассказывал, что Усик и Тайсон Фьюри – это вообще разные галактики, что он никогда в жизни его не победит, что от одного удара Фьюри Усик улетит в космос. Но реальность доказала совсем другое. Где Усик, а где Фьюри – мы все видим.

Поэтому я бы здесь не стал давать своих прогнозов. Как он решит, так и будет правильно.

Ломаченко, который после перерыва в карьере решил вернуться на ринг

Стоит ли Ломаченко возвращаться в бокс?

Я не очень слежу за Ломаченко. Видел, как он выглядит в последнее время. Не так много его свежих фото в соцсетях, поэтому сложно оценить его форму. Судя по тем фото, что я видел, он не был в какой-то суперформе. На мой взгляд, он немного набрал вес, но это нормально для человека, который не находится постоянно в тренировочном процессе и может позволить себе немного отдохнуть.

Я, честно говоря, не верю в то, что он возобновит свою карьеру и вернется, потому что все-таки это не весовая категория Усика, это не супертяжелый вес. Здесь очень важна скорость, очень важна реакция. Как мы знаем, чем старше ты становишься, тем больше ухудшаются скорость и реакция. Есть некоторые исключения из правил, но, как показывает история бокса, возвращались пожилые чемпионы в тяжелых весовых категориях. А вот в такой категории, как у Василия Ломаченко, я очень сильно сомневаюсь, что можно вернуться на топ-уровень. Особенно чтобы драться с Джервонтой Дэвисом, который намного моложе тебя, быстрее и резче.

Я не верю в эту историю. Возможно, провести какие-то показательные бои или бои с бывшими легендами – да. Выходить на топовых соперников – я, возможно, на это и посмотрел бы, хотя не имею ни малейшего желания смотреть бои Василия Ломаченко.

Хотя раньше его бои были суперинтересными. Вообще, еще до того, как выяснилась его гражданская позиция, для меня это были бы суперинтересные поединки. Сейчас они, типа, не вызывают интереса, поэтому даже особо не о чем обсуждать.

Как, по вашему мнению, украинцы воспримут его возвращение?

Да я думаю, что особо никак. Будут какие-то новости, но это, к сожалению, не тот человек, за которым хочется следить и болеть всем сердцем, потому что слишком много было всего негативного, чтобы сейчас как-то менять свое отношение к нему. Да и, в принципе, он ничего не сделал, чтобы это отношение изменилось.

Хотя помню, у меня было общение с ним в начале его карьеры, и тогда, по крайней мере, он показался мне очень приятным, простым человеком. Не знаю, что изменилось со временем, с годами, потому что общения как такового больше не было. Я видел все только в СМИ и слышал его высказывания, и, к сожалению, они меня лично очень разочаровывают.

Потому что как спортсмен он, конечно, топ, но как публичная личность, которая также влияет на мнения других людей и мировое сообщество, – здесь разочарование большое.

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Почему отношение украинцев к Ломаченко значительно более критичное, чем к Усику, хотя к обоим спортсменам у общества есть определенные вопросы?

Отношение к Ломаченко, конечно, более критичное. Так, к Усику тоже есть определенные вопросы, но в критических ситуациях он показал себя совсем иначе, в отличие от Василия Ломаченко, который продолжает гнуть свою линию, продолжает просто молчать, там, брататься с какими-то россиянами и так далее.

К Усику, конечно, тоже есть вопросы, но он, по крайней мере, не молчит, он отвечает и, в принципе, прославляет страну, как может. Хотя, конечно, каждый сможет найти какие-то огрехи и в его карьере. Понравиться всем – это на 100% невозможно.

И ожидать от спортсменов, что они будут суперполитически осведомленными, что они будут гениально отвечать на все, что мы хотим услышать, – я уже давно перестал. Такой случай никогда не произойдет. Спортсмены – это спортсмены. Им нужно делать определенные скидки. Но, условно говоря, за то, как Усик прославляет Украину, я бы делал ему огромные поблажки.

Потому что он сделал очень многое для того, чтобы сине-желтый флаг развевался над аренами многих стран, чтобы об Украине знали, чтобы Украину поддерживали. Поэтому ему за это огромный респект.

Что касается Ломаченко – это совсем другая история.

Считаете ли вы, что в случае возвращения Ломаченко украинская аудитория будет болеть за него как за спортсмена, даже если не поддерживает его как публичную личность?

Я еще раз повторюсь. Мне раньше даже смотреть бои Ломаченко было интереснее, чем бои Усика, если брать, например, выступления Усика не в супертяжелом весе.

Но сейчас у меня лично интереса к нему нет. Ну, типа, я бы не болел, не хейтил – просто мне не интересно, и все. Это, к сожалению, спортсмен, который уже не вызывает эмоций и не будет их вызывать.

Поэтому я думаю, что такое отношение будет у большинства украинцев. Кто-то может его критиковать, часть будет поддерживать, кому-то будет просто интересно, но, конечно, это не будут такие масштабы, как с Усиком.

Типа, сейчас уже сложно сравнивать их как фигуры одного уровня. Потому что и карьера сложилась немного по-другому, и гражданская позиция оказалась совсем другой.

Усик и Ломаченко / Фото из инстаграма usykaa

Владимир Кличко: возможное возвращение в бокс

Сейчас активно обсуждается возможное возвращение Владимира Кличко в бокс, в частности ради того, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира. Как Вы думаете, стоит ли ему возвращаться и действительно ли он на это решится?

Разговоры о том, решится ли он вернуться на ринг, ведутся, я думаю, уже лет семь. Еще до полномасштабного я общался с одним из его тренеров. Он говорил, что Владимир в суперформе, что иногда приходит, тренируется, и создается такое ощущение, будто он вообще не прерывал тренировочный процесс, что он в тонусе. Но можно быть в тонусе, можно иметь хорошее тело, можно даже немного спарринговать, но реальный бой – это совсем другое. Реально пропущенные удары, то, как поведет себя тело Владимира под такими нагрузками, – этого никто не знает. Я думаю, он сам этого не понимает.

Верю ли я в его возвращение? Лет пять назад еще верил и очень хотел, чтобы он это сделал, потому что это было не то завершение карьеры, которое хотелось бы видеть. Поражение от Джошуа очень обидно, потому что я считаю, что там он, в принципе, мог выстоять, мог победить, если бы чуть больше надавил на Джошуа. Шансы были очень большими. С Тайсоном Фьюри это был скорее такой ментальный провал, мне кажется. И завершение карьеры получилось неясным, хотя он все равно останется суперлегендой бокса.

Джошуа и Кличко / Фото Getty Images

Имеет ли смысл спортсмену такого уровня возвращаться после столь длительного перерыва?

Сейчас я в его возвращение не верю, потому что возраст, время идет, ты не становишься моложе, не становишься быстрее, не становишься выносливее. Разве что становится больше какой-то мудрости, но без постоянной практики, наверное, и ее в боксе не становится. Ты все равно понемногу забываешь, теряешь тот ритм. А такая большая пауза, как у него, – уже даже сложно сосчитать, сколько она длится.

Разве что это будут, опять же, какие-то показательные бои с соперниками, которые тоже находятся в таком почтенном боксерском возрасте. На это я бы хотел посмотреть. А вот выходить на ринг против таких соперников, как Тайсон Фьюри, – сомневаюсь. Условный Уайлдер – было бы интересно, потому что он тоже уже далеко не в идеальной форме, далеко не с тем безумным ударом, не с той выносливостью. Здесь еще можно было бы о чем-то поговорить. Но, опять же, разница в возрасте очень большая, и я сомневаюсь, что такая история еще повторится.

Кличко и Фьюри / Фото Getty Images

Способен ли Кличко сегодня соперничать с более молодыми боксерами с точки зрения профессионального спорта?

Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то может стать чемпионом в 50 лет. И есть ли сейчас такие соперники, с которыми Владимир Кличко мог бы сразиться, ведь они намного моложе его? Я думаю, он уже не выдержит такого темпа.

Я не сомневаюсь в его мастерстве, абсолютно. Я сомневаюсь лишь в физической форме: в резкости, скорости, способности выдерживать удары. На мой взгляд, это будет немного перебор.

Мы же видели показательные бои обычных блогеров против Майка Тайсона. Даже если блогер уже может выйти с тобой на ринг, против суперчемпиона, однако возраст все же играет большую роль.

Поэтому я думаю, что возвращение возможно только как некий элемент шоу – против соперника плюс-минус его возраста, возможно, на пять, даже на семь лет моложе. Но все, что будет за пределами этих рамок, – огромный риск. Думаю, Владимир Кличко на это не пойдет.

Не поздно ли возвращаться в большой спорт в таком возрасте?

Я думаю, что возвращаться ему уже очень поздно, потому что Владимиру Кличко 50 лет. Джордж Форман – самый пожилой чемпион в супертяжелом весе, ему было 45. Это уже немалая разница. И эта разница на самом деле ощутима, ведь дело даже не в возрасте. Форман постоянно продолжал драться, он проводил бои каждый год, один-два поединка у него были стабильно. То есть он не выпадал из этого ритма, в отличие от Владимира Кличко, который уже давно не выходил на профессиональный ринг. Поэтому их сравнивать очень сложно.

И даже если взять чемпионов в супертяжелом весе: Форман – на первом месте, на втором у нас Виталий Кличко, который, если я не ошибаюсь, стал чемпионом в 42 года, а на третьем – Владимир Кличко, который стал чемпионом в 39 с лишним лет. Четвертый, если не ошибаюсь, – Усик.

Может ли неудачное возвращение навредить спортивному наследию Кличко? И повлияло бы это на ваше восприятие его как спортсмена?

Я не думаю, что он испортил бы свою историю, потому что история в конце карьеры и так получилась несколько размытой. Хотя сама карьера была супер. Она была непростой, потому что Владимир Кличко начинал свою карьеру гораздо тяжелее, чем Виталий. Были и очень досадные поражения, и поражения нокаутом. Казалось, что, честно говоря, из Владимира вообще не получится супербоксер, потому что он не так хорошо выдерживал удары, как старший брат, не был таким агрессивным.

Но потом он стал невероятно стабильным, начал доминировать в своем дивизионе – вот так понемногу, понемногу, понемногу – и превратился в супербойца, который в течение огромного периода времени удерживал чемпионские пояса и которого было чрезвычайно трудно победить.

Поэтому даже эти поражения в конце карьеры в целом не испортят общую историю. Конечно, хотелось бы, чтобы финал был позитивным, но я сомневаюсь, что Владимир Кличко настолько рискован, чтобы в 50 лет броситься в ринг и что-то кому-то доказывать. Ведь, в принципе, он и так все всем доказал.

И я думаю, что он реально понимает расстановку сил. Наверное, тот момент, когда еще можно было прыгнуть в ринг и вернуться, наступил, когда ему было лет 45. Я думаю, тогда это было более чем реально. И тогда можно было еще побороться – ладно, не с Фьюри, не с Джошуа, но с другими соперниками, я думаю, можно было сразиться.

Но тогда он не рискнул. Так почему же он будет это делать сейчас? Я для себя не вижу ответа.