Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк успешно провел свой дебютный поединок в смешанных единоборствах (ММА). Украинец досрочно победил опытного израильского бойца Хаима Гозали.

Украинский спортсмен поделился своими эмоциями после триумфа. Об этом он рассказал в комментарии для "Укринформа".

Как Беленюк прокомментировал свой дебют в ММА?

По словам Беленюка, перед боем он делал ставку на свои борцовские навыки, и именно эта тактика позволила ему одержать досрочную победу.

Понятно, что в этом поединке я, прежде всего, рассчитывал на борцовскую технику. Эта тактика оказалась успешной. Сразу же провел прием, уложил соперника на пол и сверху длинной серией ударов завершил поединок,

– сказал Беленюк.

Украинец также отметил, что рад подарить положительные эмоции болельщикам, и выразил надежду, что его выступление вдохновит молодежь заниматься боевыми искусствами.

Мне очень приятно, что своим успехом я подарил болельщикам много положительных эмоций. Возможно, я даже мотивировал юношей заняться боевыми искусствами,

– добавил он.

Поединок состоялся в субботу, 11 июля, в киевском Дворце спорта и стал центральным событием дебютного турнира новосозданной украинской лиги Arena Championship.

В ходе боя после результативной атаки украинского спортсмена соперник, опытный Гозали, получил глубокое рассечение лица. Из-за этого рефери досрочно завершил поединок, присудив Беленюку победу техническим нокаутом.