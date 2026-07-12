Український спортсмен поділився емоціями після свого тріумфу. Про це він розповів у коментарі для Укрінформу.

Як Беленюк прокоментував свій дебют у ММА?

За словами Беленюка, перед боєм він робив ставку на свої борцівські навички, і саме ця тактика дозволила йому здобути дострокову перемогу.

Зрозуміло, що я в цій сутичці, перш за все, розраховував на борцівську техніку. Ця тактика виявилася успішною. Одразу провів прийом, поклав суперника на підлогу і зверху довгою серією ударів завершив поєдинок,

– сказав Беленюк.

Українець також зазначив, що радий подарувати позитивні емоції вболівальникам і висловив сподівання, що його виступ надихне молодь займатися бойовими мистецтвами.

Мені дуже приємно, що своїм успіхом приніс багато позитивних емоцій вболівальникам. Можливо, що й мотивував юнаків до занять бойовими мистецтвами,

– додав він.

Поєдинок пройшов у суботу, 11 липня, в київському Палаці спорту та став центральною подією дебютного турніру новоствореної української ліги Arena Championship.

У ході бою після результативної атаки українського спортсмена суперник, досвідчений Гозалі, отримав глибоке розсічення обличчя. Через це рефері достроково завершив поєдинок, присудивши Беленюку перемогу технічним нокаутом.