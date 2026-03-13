IBF отобрала титул чемпиона мира в среднем весе у казахстанского боксера: что стало причиной

В последнем поединке Жанибек Алимханул одержал победу техническим нокаутом над Анауэлем Нгамиссенге в апреле, успешно защитив свои чемпионские пояса. Однако после этого боя его карьера оказалась под вопросом, как и сохранение титулов.

Стало известно, что один из возможных путей его карьеры осуществился. Международная боксерская федерация лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль.

Смотрите также "Я бы очень хотел оказаться на ринге против него": кто выразил желание драться с Усиком

Почему у Алимханулы забрали чемпионский пояс?

15 ноября во время допинг-теста, проведенного по контракту с Добровольной антидопинговой ассоциацией, в пробе Алимханулы было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Поэтому его объединительный поединок против Эрисланди Лары не состоялся, в котором должны были разыгрываться три чемпионских пояса и был запланирован на 6 декабря в рамках Premier Boxing Champions в Лас-Вегасе.

Жанибек уже получил полугодовое отстранение от Федерации профессионального бокса Казахстана и остается под бессрочной санкцией от Ассоциации боксерских комиссий.

Что известно о Жанибеке Алимханули?