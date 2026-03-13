Стало известно, что один из возможных путей его карьеры осуществился. Международная боксерская федерация лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе, об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль.
Почему у Алимханулы забрали чемпионский пояс?
15 ноября во время допинг-теста, проведенного по контракту с Добровольной антидопинговой ассоциацией, в пробе Алимханулы было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.
Поэтому его объединительный поединок против Эрисланди Лары не состоялся, в котором должны были разыгрываться три чемпионских пояса и был запланирован на 6 декабря в рамках Premier Boxing Champions в Лас-Вегасе.
Жанибек уже получил полугодовое отстранение от Федерации профессионального бокса Казахстана и остается под бессрочной санкцией от Ассоциации боксерских комиссий.
Что известно о Жанибеке Алимханули?
По информации Википедии, в своей карьере получил титулы чемпиона мира по рейтингам WBO и IBF в среднем весе. Свой первый чемпионский пояс WBO он получил в 2022 году, а уже в 2023-м добавил к нему пояс IBF после победного боя с итальянским соперником.
На профессиональном ринге он оставался непобедимым боксером с рекордом 17-0, в том числе 12 нокаутов.
В декабре 2025 года боксер оказался в центре допинг-скандала: тестирование выявило в его организме запрещенное вещество мельдоний. Это привело к отмене запланированного объединительного боя и началу дисциплинарных разбирательств со стороны спортивных организаций.