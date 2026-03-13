Стало відомо, що один із можливих шляхів його кар'єри здійснився. Міжнародна боксерська федерація позбавила Алімханули титулу чемпіона світу в середній вазі, про це повідомив журналіст Ден Рафаель.
Чому в Алімханули забрали чемпіонський пояс?
15 листопада під час допінг-тесту, проведеного за контрактом із Добровільною антидопінговою асоціацією, у пробі Алімханули було виявлено заборонену речовину мельдоній.
Через це його об'єднавчий поєдинок проти Ерісланді Лари не відбувся, у якому мали розігруватися три чемпіонські пояси та був запланований на 6 грудня в рамках Premier Boxing Champions у Лас-Вегасі.
Жанібек уже отримав піврічне відсторонення від Федерації професійного боксу Казахстану та залишається під безстроковою санкцією від Асоціації боксерських комісій.
Що відомо про Жанібека Алімханули?
За інформацією Вікіпедії, у своїй кар'єрі здобув титули чемпіона світу за рейтингами WBO і IBF у середній вазі. Свій перший чемпіонський пояс WBO він отримав у 2022 році, а вже в 2023‑му додав до нього пояс IBF після переможного бою з італійським суперником.
На професійному рингу він залишався непереможним боксером з рекордом 17‑0, у тому числі 12 нокаутів.
У грудні 2025 року боксер опинився в центрі допінг‑скандалу: тестування виявило у його організмі заборонену речовину мельдоній.