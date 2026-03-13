Стало відомо, що один із можливих шляхів його кар'єри здійснився. Міжнародна боксерська федерація позбавила Алімханули титулу чемпіона світу в середній вазі, про це повідомив журналіст Ден Рафаель.

Чому в Алімханули забрали чемпіонський пояс?

15 листопада під час допінг-тесту, проведеного за контрактом із Добровільною антидопінговою асоціацією, у пробі Алімханули було виявлено заборонену речовину мельдоній.

Через це його об'єднавчий поєдинок проти Ерісланді Лари не відбувся, у якому мали розігруватися три чемпіонські пояси та був запланований на 6 грудня в рамках Premier Boxing Champions у Лас-Вегасі.

Жанібек уже отримав піврічне відсторонення від Федерації професійного боксу Казахстану та залишається під безстроковою санкцією від Асоціації боксерських комісій.

