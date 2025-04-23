Богиня стиля: Екатерина Усик покорила публику горячим образом на эффектной фотосессии
- Екатерина Усик поделилась новыми стильными фотографиями в коричневом платье на собственной инстаграм-странице.
- Фотосессия состоялась на фоне старинной архитектуры, что придало ей таинственного оттенка, и вызвала обсуждение среди фанатов.
Екатерина Усик продолжает радовать своих поклонников. Жена Александра Усика поделилась новыми фотографиями.
Возлюбленная Короля хевивейта на собственной странице в инстаграм опубликовала очаровательные фото. Эффектные фотографии Екатерины вызвали активное обсуждение среди фанатов, пишет 24 канал.
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Очаровательная Екатерина Усик
Екатерина Усик предстала перед камерой в стильном коричневом платье. Эффектный вид жены Александра Усика прекрасно сочетался с интерьером вокруг.
Возлюбленная украинского чемпиона попозировала на фоне старинной архитектуры, что придало фотосессии таинственный оттенок. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Екатерины.
Эффектная фотосессия Екатерины Усик / Фото из инстаграма девушки
Ранее Александр Усик попал в тренд, который распространяется по социальным сетям. Боксерское издание The Ring с помощью ИИ показало игрушечную версию украинского чемпиона.