Богиня стиля: Екатерина Усик покорила публику горячим образом на эффектной фотосессии

Екатерина Усик продолжает радовать своих поклонников. Жена Александра Усика поделилась новыми фотографиями.

Возлюбленная Короля хевивейта на собственной странице в инстаграм опубликовала очаровательные фото. Эффектные фотографии Екатерины вызвали активное обсуждение среди фанатов, пишет 24 канал.

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Очаровательная Екатерина Усик

Екатерина Усик предстала перед камерой в стильном коричневом платье. Эффектный вид жены Александра Усика прекрасно сочетался с интерьером вокруг.

Возлюбленная украинского чемпиона попозировала на фоне старинной архитектуры, что придало фотосессии таинственный оттенок. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Екатерины.

Эффектная фотосессия Екатерины Усик / Фото из инстаграма девушки

Ранее Александр Усик попал в тренд, который распространяется по социальным сетям. Боксерское издание The Ring с помощью ИИ показало игрушечную версию украинского чемпиона.