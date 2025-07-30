Екатерина Усик продолжает покорять публику в социальных сетях. Жена Александра Усика поделилась с поклонниками очень жаркими фотографиями с отдыха.

Александр Усик со своей семьей приехал на отдых в Испанию после победы над Даниэлем Дюбуа. Екатерина Усик в своем инстаграме опубликовала горячие фото из отпуска, сообщает 24 канал.

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Невероятная Екатерина Усик

Екатерина Усик поделилась с фанатами эффектными фотографиями с отдыха. Роскошная жена Александра Усика привлекла взгляды публики своей женственностью и естественной красотой.

Возлюбленная украинского боксера предстала перед камерой в стильном купальнике на фоне волшебных пейзажей. Екатерина покаталась на сапборде и поразила фанатов великолепной фигурой.

Екатерина Усик на отдыхе / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Александр Усик женился на Екатерине в 2009 году в Симферополе. Супруги воспитывают четырех общих детей.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Усик поделилась фотографиями с эффектной фотосессии. Жена Александра Усика очаровала болельщиков загадочным взглядом.