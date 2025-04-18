Казахстанский боксер эффектно нокаутировал соперника: брутальное видео
- Жолдас Женисов нокаутировал Эль Язида Эззаидани во втором раунде на турнире Гран-при WBC в Эр-Рияде.
- Следующий соперник Женисова - Аюбхон Бахтиеров из Узбекистана.
В аравийском Эр-Рияде стартовал престижный турнир Гран-при WBC совместно с Riyadh Season. В одном из поединков Жолдас Женисов сражался против Эль Язида Эззаидани.
Поединок между казахстанским и испанским боксерами состоялся в полулегком весе. Бой завершился досрочной победой Женисова во втором раунде, сообщает 24 канал.
Читайте также Украинец уступил на старте престижного турнира в Саудовской Аравии
Невероятная победа
Жолдас Женисов активно начал поединок и продолжил прессинговать Эль Язида Эззаидани. Испанский боксер ничего не смог противопоставить представителю Казахстана.
Во втором раунде Женисов удачно пробил по корпусу соперника. А потом Жолдас отправил испанского боксера в нокаут, удачно проведя правый хук.
Женисов нокаутировал Эззаидани: смотрите видео
В следующем поединке Жолдас Женисов сразится против Аюбхона Бахтиерова. Узбекистанский боксер в своем бою одолел представителя Франции Джамала Хаджаба.