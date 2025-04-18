Казахстанский боксер эффектно нокаутировал соперника: брутальное видео

В аравийском Эр-Рияде стартовал престижный турнир Гран-при WBC совместно с Riyadh Season. В одном из поединков Жолдас Женисов сражался против Эль Язида Эззаидани.

Поединок между казахстанским и испанским боксерами состоялся в полулегком весе. Бой завершился досрочной победой Женисова во втором раунде, сообщает 24 канал.

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Невероятная победа

Жолдас Женисов активно начал поединок и продолжил прессинговать Эль Язида Эззаидани. Испанский боксер ничего не смог противопоставить представителю Казахстана.

Во втором раунде Женисов удачно пробил по корпусу соперника. А потом Жолдас отправил испанского боксера в нокаут, удачно проведя правый хук.

Женисов нокаутировал Эззаидани: смотрите видео

В следующем поединке Жолдас Женисов сразится против Аюбхона Бахтиерова. Узбекистанский боксер в своем бою одолел представителя Франции Джамала Хаджаба.