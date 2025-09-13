Вже у цю суботу, 13 вересня, Сауль Альварес зіштовхнеться у мегафайті проти Теренса Кроуфорда. Це буде один із найграндіозніших поєдинків в історії боксу.

Протистояння Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд прийме арена "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі (США). 24 Канал розповідає про мексиканця Канело та його шлях до захисту абсолютного чемпіонства у другій середній вазі.

Сауль Альварес дебютував на профі-рингу в 15-ть?

Сауль Альварес народився 18 липня 1990 року у багатодітній родині в Мексиці. Канело став сьомою дитиною у сім'ї. Коли майбутньому чемпіону виповнилось 15 років, батько пішов із їх родини. П'ятеро братів Сауля також пов'язали своє життя із боксом, але лише Канело вдалось досягнути неймовірних результатів.

Професійна кар'єра Альвареса розпочалась дуже рано – вже у 15 років. До цього він провів короткий період в аматорах (близько 20 боїв).

29 жовтня 2005 року Сауль дебютував на профі-рингу у бою проти Абрахама Гонсалеса. Альварес святкував перемогу технічним нокаутом. Переможна хода мексиканця тривала рівно чотири поєдинки, коли у червні 2006-го Канело розписав нічию із Хорхе Хуаресом.

Коли Канело вперше побився за межами Мексики?

Свій першій бій за межами Батьківщини Альварес провів у жовтні 2008-го. У "Morongo Casino Resort & Spa" (Кабасон) Сауль зустрічався із американцем Леррі Мослі. Це був домашній двобій для суперника мексиканця. Боксер із США не зумів перервати переможну серію Альвареса, яка вже почала налічувати 22 бої.



Сауль Альварес / Фото Getty Images

Як Альварес вперше програв у професіоналах?

14 вересня 2013 року Сауль Альварес вперше відчув гіркий смак поразки. Сталось це аж у його 44-му бою. Того вечора боксу поціновувачі цього видовищного виду спорту побачили один із найбільш довгоочікуваних поєдинків того часу, у якому Канело побився проти Флойда Мейвезера.

Однак сам поєдинок не виправдав очікувань. Мейвезер протягом усього бою володів і перевагою, і контролював хід зустрічі на "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Альварес взагалі не був схожий сам на себе. Переможець бою був зрозуміли ще до оголошення суддівських підрахунків, які викликали обурення. Двоє суддів нарахували перемогу Флойда (117-111 та 116-112). А от третій суддя угледів нічию 114-114, яка була притягнута за вуха.

Флойд Мейвезер захистив титул чемпіона WBA Super у першій середній вазі, а також виграв титули чемпіона WBC та The Ring у першій середній вазі.

Цікаво! Свого другого фіаско Канело зазнав аж у травні 2022-го. У Неваді (США) мексиканець поступився росіянину Дмитру Біволу у бою за титул чемпіона світу WBA Super у напівважкій вазі.

Трилогія із Головкіним та з ким був крайній двобій?

У проміжок 2017-го та 2018-го років Альварес провів два поспіль бої проти казаха Геннадія Головкіна. У першому поєдинку була зафіксована мирова, а от вже у другій битві Сауль взяв гору над представником казахстанського боксу. А ще одного разу мексиканський боксер переміг Головкіна у вересні 2022-го.

Свій крайній бій Альварес провів 3 травня 2025 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Суперником мексиканця став кубинець Вільям Скалл, який володів вакантним титулом чемпіона світу за версією IBF. Поєдинок тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою Альвареса за одноголосним рішенням суддів. Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

У своїй професійній кар'єрі Сауль Альварес провів 67 боїв, у яких оформив 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.

Чому отримав прізвисько Канело?

Таке прізвисько прив'язалось до Альвареса ще із юних років, коли Сауль був на початку свого шляху. Була інформація, що його перший раз так назвав тренер Хосе Рейносо.

Спочатку він називав талановитого молодого боксера "Canelito", що з мексиканського перекладається, як "маленька кориця". З часом це "Canelito" перетворилося на войовниче "Canelo".

Що відомо про особисте життя Альвареса?

Сауль Альварес не лише гострий на язик, а й справжній ловелас. Йому приписували чимало романів із відомими красунями. Вже у свої 17 років Канело вперше став батьком. У боксера народилась донька Емілі.

Щоправда, із часом запальний мексиканець дав стоп на бурхливому житті. Обраницею відомого боксера стала красуня Фернанда Гомес, яка взимку 2017-го народила Саулю доньку Марію.

У серпні 2025-го Альварес знову став батьком. У боксера народилась ще одна донька, яку називали Єва-Вікторія.