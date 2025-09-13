Уже в эту субботу, 13 сентября, Сауль Альварес столкнется в мегафайте против Теренса Кроуфорда. Это будет один из самых грандиозных поединков в истории бокса.

Противостояние Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд примет арена "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). 24 Канал рассказывает о мексиканце Канело и его пути к защите абсолютного чемпионства во втором среднем весе.

Интересно Альварес – Кроуфорд: прогноз на мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес дебютировал на профи-ринге в 15-ть?

Сауль Альварес родился 18 июля 1990 года в многодетной семье в Мексике. Канело стал седьмым ребенком в семье. Когда будущему чемпиону исполнилось 15 лет, отец ушел из их семьи. Пятеро братьев Сауля также связали свою жизнь с боксом, но только Канело удалось достичь невероятных результатов.

Профессиональная карьера Альвареса началась очень рано – уже в 15 лет. До этого он провел короткий период в любителях (около 20 боев).

29 октября 2005 года Сауль дебютировал на профи-ринге в бою против Абрахама Гонсалеса. Альварес праздновал победу техническим нокаутом. Победное шествие мексиканца продолжалась ровно четыре поединка, когда в июне 2006-го Канело расписал ничью с Хорхе Хуаресом.

Когда Канело впервые подрался за пределами Мексики?

Свой первый бой за пределами Родины Альварес провел в октябре 2008-го. В "Morongo Casino Resort & Spa" (Кабасон) Сауль встречался с американцем Лерри Мосли. Это был домашний поединок для соперника мексиканца. Боксер из США не сумел прервать победную серию Альвареса, которая уже начала насчитывать 22 боя.



Сауль Альварес / Фото Getty Images

Как Альварес впервые проиграл в профессионалах?

14 сентября 2013 года Сауль Альварес впервые почувствовал горький вкус поражения. Произошло это аж в его 44-м бою. В тот вечер бокса ценители этого зрелищного вида спорта увидели один из самых долгожданных поединков того времени, в котором Канело подрался против Флойда Мейвезера.

Однако сам поединок не оправдал ожиданий. Мейвезер на протяжении всего боя владел и преимуществом, и контролировал ход встречи на "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Альварес вообще не был похож сам на себя. Победитель боя был поняли еще до объявления судейских подсчетов, которые вызвали возмущение. Двое судей насчитали победу Флойда (117-111 и 116-112). А вот третий судья усмотрел ничью 114-114, которая была притянута за уши.

Флойд Мейвезер защитил титул чемпиона WBA Super в первом среднем весе, а также выиграл титулы чемпиона WBC и The Ring в первом среднем весе.

Видеообзор боя Альварес – Мейвезер

Интересно! Свое второе фиаско Канело потерпел аж в мае 2022-го. В Неваде (США) мексиканец уступил россиянину Дмитрию Биволу в бою за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе.

Видеообзор второго поражения Канело

Трилогия с Головкиным и с кем был крайний поединок?

В промежуток 2017-го и 2018-го годов Альварес провел два подряд боя против казаха Геннадия Головкина. В первом поединке была зафиксирована мировая, а вот уже во второй битве Сауль одержал верх над представителем казахстанского бокса. А еще однажды мексиканский боксер победил Головкина в сентябре 2022-го.

Свой крайний бой Альварес провел 3 мая 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Соперником мексиканца стал кубинец Уильям Скалл, который владел вакантным титулом чемпиона мира по версии IBF. Поединок длился все 12 раундов и закончился победой Альвареса по единогласному решению судей. Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Альварес – Скалл: видеообзор боя

В своей профессиональной карьере Сауль Альварес провел 67 боев, в которых оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.

Почему получил прозвище Канело?

Такое прозвище привязалось к Альваресу еще с юных лет, когда Сауль был в начале своего пути. Была информация, что его первый раз так назвал тренер Хосе Рейносо.

Сначала он называл талантливого молодого боксера "Canelito", что с мексиканского переводится, как "маленькая корица". Со временем это "Canelito" превратилось в воинственное "Canelo".

Что известно о личной жизни Альвареса?

Сауль Альварес не только острый на язык, но и настоящий ловелас. Ему приписывали немало романов с известными красавицами. Уже в свои 17 лет Канело впервые стал отцом. У боксера родилась дочь Эмили.

Правда, со временем зажигательный мексиканец дал стоп на бурной жизни. Избранницей известного боксера стала красавица Фернанда Гомес, которая зимой 2017-го родила Саулю дочь Марию.

В августе 2025-го Альварес снова стал отцом. У боксера родилась еще одна дочь, которую называли Ева-Виктория.