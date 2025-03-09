"Може зачекати": чемпіон світу оцінив можливість проведення бою проти скандального блогера

Сауль Альварес мав битись проти Джейка Пола у травні цього року. Однак бій було скасовано через те, що мексиканець підписав двогостроковий контракт з Riyadh Season.

Американського блогера, звісно, обурив зрив бою проти чемпіона світу. Джейк Пол почав звинувачувати "Канело" та називати його боягузом. Альварес висловився щодо бою з інфлюєнсером, повідомляє 24 канал із посиланням на CBS Sports.

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Не більше, ніж шоу

Сауль Альварес прокоментував потенційний бій проти Джейка Пола. Чемпіон світу WBA, WBC та WBO у другій середній вазі вважає, що можливий поєдинок з блогером звичайне шоу.

"Канело" зазначив, що він готується до наступного поєдинку. Адже цей бій є дуже важливим для нього на тому етапі професійної кар'єри, де він знаходиться зараз. Тому він зробив правильне рішення, підписавши угоду з Туркі.

Альварес заявив, що бій проти Пола може зачекати.

Я навіть не називаю це (бій з Полом – 24 канал) поєдинок, це більше схоже на шоу, ніж на справжній бій. А таке шоу може зачекати до завершення моєї кар'єри,

– підсумував Альварес.

Нагадаємо, що Сауль Альварес найближчим часом битиметься проти Вільяма Скулла. Бій між мексиканським чемпіоном світу та кубинського боксера відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, столиця Саудівської Аравії.