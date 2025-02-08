Інфлюенсер почав звинувачувати спортсмена у зриві поєдинку. "Канело" натомість різко висловився про кривдника Майка Тайсона, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Альварес відповів Полу

Сауль Альварес відповів на закиди Джейка Пола щодо зриву поєдинку, який мав відбутись у травні цього року. "Канело" заявив, що не варто звертати увагу на блогера.

Гей, хлопці, не звертайте уваги на цього довбаного ютубера. Я просто б'юся зі справжніми бійцями. Не можна гратися з Канело,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що Сауль Альварес підписав контракт з Rhiyad Season. Через це було скасовано раніше анонсований поєдинок Канело зі блогером Джейком Полом.