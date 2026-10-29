Один з найкращих боксерів вийшов із заявою про Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес розповів про підготовку до поєдинку проти Крістіана Мбіллі, до якої долучилося оточення Олександра Усика. За словами мексиканського боксера, він тренувався в Іспанії у таборі українця.

Водночас підготовка проходила під керівництвом його власної команди на чолі з Едді Рейносо. Про це він розповів в інтерв'ю Seconds Out.

Канело про підготовку до бою в тренувальному таборі Усика

Канело поділився враженнями від спільної роботи з представниками команди українського боксера.

Ми спілкуємося, нам приємно проводити час разом, обговорюємо різні речі. Мені подобається приїжджати сюди заздалегідь, адже адаптуватися до місцевого часу досить складно. Минулого разу, коли я був в Ер-Ріяді, це далося мені нелегко. Тож я тренувався в Іспанії разом із ними. Вони допомогли мені з підготовкою, працюючи в команді з Едді Рейносо,

– розповів Альварес.

Мексиканець також подякував усім, хто долучився до тренувального збору, відзначивши внесок доктора Алі, Макса, Арчі, Сергія та Куби. Окрему подяку він висловив своєму багаторічному тренеру Едді Рейносо, який керував підготовкою.

Після завершення зборів Альварес та Усик разом прибули до Саудівської Аравії. Українець перебуває в Ер-Ріяді, де планує особисто підтримати мексиканця під час поєдинку.

Бій Сауля Альвареса проти Крістіана Мбіллі відбудеться 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).