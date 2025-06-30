"Виб'ю все лайно": суперзірка боксу познущався з кривдника Майка Тайсона

Джейк Пол минулого вікенду переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Після чого блогер заявив, що планує битись проти багатьох зіркових боксерів.

Сауль Альварес поділився думками щодо Джейка Пола. Зокрема, Канело розповів, якби завершився гіпотетичний бій між ним та американським інфлюєнсером, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Альварес розніс Пола

Сауль Альварес назвав класним жартом слова Джейка Пола. Американський блогер заявив, що може завершити кар'єру Канело за одну ніч.

Мексиканський чемпіон наголосив, що наразі не буде битись проти інфлюєнсера. Зі слів боксера, поєдинок проти кривдника Майка Тайсона, це лише розвага.

Можливо ми проведемо бій, коли мені буде 50 або 60 років. Але навіть у такому випадку я виб’ю з нього все лайно,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки про можливий бій між Саулем Альваресом та Джейком Полом. Проте Канело обрав поєдинок проти Вільяма Скалла, підписавши довгостроковий контракт з Riyadh Season.

До слова. Сауль Альварес готується до бою проти Теренса Кроуфорда. Боксери битимуться 13 вересня 2025 року на "Елліджент Стедіум" у Лас-Вегасі.

Раніше Тімоті Бредлі назвав перевагу Сауля Альвареса у поєдинку проти Теренса Кроуфорда. Колишній чемпіон світу нагадав про свято у Мексиці.