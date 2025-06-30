Сауль Альварес поделился мыслями относительно Джейка Пола. В частности, Канело рассказал, как бы завершился гипотетический бой между ним и американским инфлюенсером, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Альварес разнес Пола

Сауль Альварес назвал классной шуткой слова Джейка Пола. Американский блогер заявил, что может завершить карьеру Канело за одну ночь.

Мексиканский чемпион отметил, что пока не будет драться против инфлюенсера. По словам боксера, поединок против обидчика Майка Тайсона, это лишь развлечение.

Возможно мы проведем бой, когда мне будет 50 или 60 лет. Но даже в таком случае я выбью из него все дерьмо,

– сказал Альварес.

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном бое между Саулем Альваресом и Джейком Полом. Однако Канело выбрал поединок против Уильяма Скалла, подписав долгосрочный контракт с Riyadh Season.

К слову. Сауль Альварес готовится к бою против Теренса Кроуфорда. Боксеры будут драться 13 сентября 2025 года на "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.

Ранее Тимоти Брэдли назвал преимущество Сауля Альвареса в поединке против Теренса Кроуфорда. Бывший чемпион мира напомнил о празднике в Мексике.