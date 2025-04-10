Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі запевнив, що протягом своєї кар'єри зустрічався у ринзі проти видатних суперників. Сауль Альварес заявив, що продовжує свою кар'єру, адже досі насолоджується тим, що він робить у ринзі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

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Коли Альварес піде на пенсію

Мексиканський зірковий боксер заговорив, скільки ще років тішитиме фанатів своїми виступами.

Я бився з усіма, я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем незалежно від вагових категорій, бійцем року – всім. Якщо ми говоримо про гроші, то їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Річ у тім, щоб насолоджуватися цим. Я все ще насолоджуюся боксом. Саме тому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім, у віці 37, 38 років, прийде час піти на пенсію,

– заявив Альварес.

У липні 2025-го "Канело" виповниться 35 років.

Довідка. Наразі за спиною Альвареса 62 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових у 69-ти проведених боях. Востаннє мексиканець виходив у ринг у вересні минулого року, коли переміг за одноголосним рішенням суддів Едгара Берлангу із Пуерто-Рико.

Очікується, що у вересні поточного року Сауль проведе зірковий бій проти Теренса Кроуфорда. Зірки боксу мають вийти у ринг на стадіоні "Allegiant" у Лас-Вегасі (США).