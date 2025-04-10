Зірковий "Канело" заговорив про закінчення кар'єри: скільки ще боксуватиме у ринзі
- Сауль Альварес планує піти на пенсію у віці 37-38 років, наразі йому 35 років.
- Він має 62 перемоги, з них 39 нокаутом, і планує бій проти Теренса Кроуфорда у вересні.
- Альварес заявляє, що продовжує боксувати через насолоду від спорту, а не тільки заради грошей.
Один із найзірковіших боксерів світу Сауль Альварес розповів, коли планує попрощатись із рингом. Мексиканський боксер назвав вік, коли піде на пенсію.
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі запевнив, що протягом своєї кар'єри зустрічався у ринзі проти видатних суперників. Сауль Альварес заявив, що продовжує свою кар'єру, адже досі насолоджується тим, що він робить у ринзі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.
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Коли Альварес піде на пенсію
Мексиканський зірковий боксер заговорив, скільки ще років тішитиме фанатів своїми виступами.
Я бився з усіма, я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем незалежно від вагових категорій, бійцем року – всім. Якщо ми говоримо про гроші, то їх ніколи не буває достатньо. Але справа не тільки в грошах. Річ у тім, щоб насолоджуватися цим. Я все ще насолоджуюся боксом. Саме тому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім, у віці 37, 38 років, прийде час піти на пенсію,
– заявив Альварес.
У липні 2025-го "Канело" виповниться 35 років.
Довідка. Наразі за спиною Альвареса 62 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових у 69-ти проведених боях. Востаннє мексиканець виходив у ринг у вересні минулого року, коли переміг за одноголосним рішенням суддів Едгара Берлангу із Пуерто-Рико.
Очікується, що у вересні поточного року Сауль проведе зірковий бій проти Теренса Кроуфорда. Зірки боксу мають вийти у ринг на стадіоні "Allegiant" у Лас-Вегасі (США).